jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 22 November 2026, didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang mulai siang sampai malam hari.

Potensi hujan diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Masyarakat diimbau mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai kilat, petir, serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Minggu, 22 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 23 November 2026 pukul 07.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek sejak pagi hingga dini hari.

Bogor berpotensi hujan sejak pagi

Pada Minggu pagi, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.