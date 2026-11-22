jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Minggu, 22 November 2026.

Sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang, bahkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Bandung, Majalengka, Kuningan, dan Ciamis.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun berkendara.

Hujan berpotensi terjadi sejak pagi

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Cirebon, Pangandaran, serta Kota Banjar.

Potensi hujan diperkirakan meningkat pada siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB. Hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.