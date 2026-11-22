jabar.jpnn.com, BOGOR - Astra Daihatsu kembali menghadirkan program Daihatsu Festival (DAIFEST) 2026 yang berlangsung mulai 1 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Program ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memenangkan berbagai hadiah menarik melalui pembelian mobil Daihatsu di outlet resmi selama periode program.

Dalam DAIFEST 2026, Daihatsu menyiapkan beragam hadiah bagi Sahabat Daihatsu.

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Hadiah tersebut meliputi enam unit Honda BeAT Street, 24 saldo Bank Saqu masing-masing senilai Rp5 juta, serta 40 saldo AstraPay masing-masing senilai Rp2 juta.

Selain hadiah tersebut, Daihatsu juga menyediakan lima unit Daihatsu Rocky Hybrid sebagai hadiah utama yang dapat dimenangkan oleh konsumen beruntung.

Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, mengatakan kehadiran Rocky Hybrid sebagai hadiah utama merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan Daihatsu.

“ Kami menghadirkan Daihatsu Rocky Hybrid sebagai hadiah utama DAIFEST 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada Sahabat Daihatsu. Melalui program ini, setiap pembelian mobil Daihatsu memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk membawa pulang satu unit Daihatsu Rocky Hybrid. Kami juga berharap hadiah ini dapat semakin memperkenalkan teknologi dan inovasi kendaraan hybrid Daihatsu kepada masyarakat,” ujarnya.

Didukung ekosistem Grup Astra