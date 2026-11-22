jabar.jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Rendy Kailimang tidak ingin kepengurusan baru DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) Jakarta Selatan hanya sibuk dengan agenda organisasi.

Setelah terpilih secara aklamasi untuk periode 2026–2030, dia langsung menyiapkan pembenahan sekretariat dan pembangunan website resmi.

Dua agenda tersebut menjadi langkah awal Rendy bersama jajaran pengurus untuk memperkuat pelayanan kepada anggota sekaligus membangun organisasi yang lebih terbuka.

Rendy mengatakan sekretariat nantinya akan direnovasi agar bisa menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi seluruh anggota.

Sementara website resmi disiapkan sebagai pusat informasi organisasi, mulai dari kegiatan, pendidikan dan pelatihan, dokumen keanggotaan, struktur pengurus hingga program kerja.

Menurut dia, organisasi advokat tidak cukup hanya menjadi wadah berhimpun. Keberadaannya harus memberikan manfaat yang bisa dirasakan anggota maupun masyarakat pencari keadilan.

"Organisasi ini harus bisa dirasakan manfaatnya, bukan hanya terlihat di spanduk. Setiap program akan kami ukur dengan satu pertanyaan: apa yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat pencari keadilan?" ujar Rendy dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, dikutip Mimggu (22/11/2026).

Rendy yang memimpin DPC PERADI SAI Jakarta Selatan bersama Sekretaris Ardhiyasa, S.H., M.M. dan Bendahara Setia Dharma, S.H., M.H. itu menegaskan, terpilih secara aklamasi bukan berarti tugas kepemimpinan menjadi lebih ringan.