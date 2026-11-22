jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polemik pembangunan gedung yang disebut sebagai gazebo di RW 044, Cluster Coatesville, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kian memanas.

Sejumlah warga yang terdampak berencana melaporkan pengurus RW 044 ke kepolisian atas dugaan perusakan fasilitas umum dan pembangunan tanpa izin, Sabtu (21/11/2026).

Warga bersama kuasa hukumnya menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Polres Bogor pada Senin mendatang.

Mereka menyoroti sejumlah hal, mulai dari dugaan perusakan taman bermain, penebangan pohon, hingga pembangunan di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang disebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kuasa hukum warga terdampak, Alofsen Marbun, mengatakan pembangunan gedung dengan luas sekitar 450 meter persegi itu diduga menimbulkan sejumlah persoalan lingkungan dan tata kelola.

"Kami akan membuat laporan polisi hari Senin ke Polres Bogor atas tindakan pengrusakan dan membangun tanpa izin," ujar Alofsen pada Sabtu (21/11/2026).

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Kesepakatan perubahan desain belum terealisasi

Warga Cluster Coatesville, Novi, mengatakan sejumlah musyawarah sebelumnya telah membahas perubahan dimensi bangunan, termasuk kesepakatan untuk memperkecil ukuran dan ketinggiannya.