jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melayangkan kritik ke pihak keimigrasian agar memperketat izin bepergian ke luar negeri.

Kritik itu disampaikan lantaran maraknya warga Jabar yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Itu yang kritik saya kok bisa lolos, kok bisa mudah lolos. Sehingga keimigrasian harus memberikan persyaratan yang ketat untuk tidak mengeluarkan paspor dan visa ketika orang bepergian ke luar negeri tanpa memiliki tujuan yang pasti," ucap Dedi dikutip Sabtu (21/11/2026).

Ia mencontohkan kasus 'pengantin pesanan' yang menimpa wanita asal Kabupaten Sukabumi berinisial RR, yang diberangkatkan ke Cina dengan iming-iming bakal bekerja dengan upah besar.

Namun, setibanya di sana, korban malah dinikahkan dengan warga setempat.

"Perketatan keimigrasian kan kewenangannya di keimigrasian. Nah ini yang selalu berulang-ulang saya kritik, ya. Misalnya, kasus misalnya yang pengantin di Tiongkok, yang Sukabumi kan," jelasnya.

Saat ini, kasus yang sedang menuai perhatian terkait dengan dugaan TPPO menimpa warga asal Cimahi berinisial FS.

FS tiba-tiba bergabung dengan tentara Rusia. Kakak dari FS, Agris Yuni (32), mengatakan komunikasi terakhir dengan adiknya terjadi pada 5 November 2026.