jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat salurkan uang santunan untuk keluarga Muhammad Ryan NM atlet selam yang meninggal dunia saat berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Santunan yang diberikan tersebut senilai Rp250 juta.

"Malam sudah umumkan, kita menyampaikan santunan. Sudah menyampaikan Rp250 juta," ucap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Atlet yang memperkuat kontingen Kabupaten Bekasi tersebut berpulang setelah mengalami kecelakaan pada nomor pertandingan Fin Swim 3.000 meter di perairan Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 11.02 WIB.

Berdasarkan informasi awal dari Tim Kesehatan yang bertugas pada cabang olahraga selam, insiden bermula ketika perlombaan memasuki putaran ketiga.

Ryan dilaporkan mengalami kelelahan hingga keluar dari jalur perlombaan.

Tim penyelamat yang memantau jalannya lomba kemudian memintanya untuk kembali ke lintasan.

Namun, setelah melihat kondisi Ryan yang tampak kelelahan, tim penyelamat segera mengarahkannya untuk memutar balik menuju titik awal.