jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebutuhan perlengkapan yang sesuai dengan kondisi penugasan menjadi perhatian dalam pengembangan tas operasional bagi personel Satgas Rajawali 4.

Pengalaman anggota selama bertugas bahkan dilibatkan langsung dalam proses perancangan hingga evaluasi produk.

Kolaborasi antara Cartenz Tactical dan anggota Satgas Rajawali 4 tersebut dilakukan melalui riset dan pengembangan (R&D) Tas Satgas Rajawali.

Prosesnya tidak hanya mengandalkan rancangan dari produsen, tetapi juga mempertimbangkan masukan pengguna yang memahami kebutuhan perlengkapan di lapangan.

Letkol Inf Samsul Trian Nugraha, yang saat proses pengembangan menjabat Kepala Bagian Materiil dan Logistik (Kabag Menlog) Satgas Rajawali 4, mengatakan kesiapan perlengkapan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan tugas prajurit.

Menurutnya, dinamika penugasan menuntut personel membawa berbagai kebutuhan operasional tanpa mengorbankan kenyamanan dan keleluasaan bergerak.

Kondisi tersebut membuat desain tas, kapasitas penyimpanan, pengaturan barang, hingga pemilihan material perlu disesuaikan dengan karakter aktivitas personel.

"Antara pengguna dan produsen ada kolaborasi, dan itu yang membuat kita puas," ungkap Samsul dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Sabtu (21/11/2026).