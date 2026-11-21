jabar.jpnn.com, CIMAHI - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan akan melalukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Rusia untuk memulangkan warga Cimahi berinisial FS yang diduga dijadikan tentara Rusia.

"Karena pasti keluarganya memiliki kekhawatiran, dan orang yang dikembalikannya harus mau untuk kembali. Ya, melalui Kemenlu," ucap Dedi Mulyadi dikutip Sabtu (21/11/2026).

Ia menambahkan, fenomena warga yang tiba-tiba jadi tentara Rusia tak hanya terjadi di Jabar tapi juga provinsi lain.

Dedi menilai, warga yang masih berstatus sebagai WNI tak boleh untuk jadi tentara negara lain.

"Fenomena ini kan bukan hanya di Jabar ya, dan bukan hanya satu kasus, banyak kasus. Tinggal kembali kan kepada negara, ya kan itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menjadi tentara di negara lain," ucap pria yang kerap disapa KDM tersebut.

"Tapi kalau kemudian menjadi warga negara tersebut kan enggak ada problem, tetapi ketika statusnya adalah warga negara Indonesia, menurut saya kan tidak boleh," lanjut KDM.

Selama ini, pihaknya sudah sering memulangkan warga berangkat keluar negeri untuk bekerja secara ilegal.

Biasanya, mereka dijanjikan mendapatkan upah besar kemudian tiba-tiba hilang kontak dengan keluarganya.