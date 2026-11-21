jabar.jpnn.com, DEPOK - BPJS Kesehatan menggelar Training Of Trainers (TOT) penguatan keterampilan komunikasi kolaborasi dengan program Sinergi Akademisi Penguatan (Sigap) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Sabtu (21/11/2026).

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, program ini bertujuan mendorong peran aktif akademisi dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyampaikan informasi yang akurat terkait kepesertaan, administrasi, hingga manfaat layanan kesehatan.

Melalui sinergi yang dibangun, para dosen dan mahasiswa diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mengedukasi warga agar memanfaatkan kanal layanan resmi yang telah disediakan.

“Peran serta dari akademisi ini menjadi sangat penting. Karena memang akademisi ini sehari-harinya bertugas untuk mencerdaskan bangsa, maka peranan dan kolaborasi ini menjadi amat penting buat BPJS Kesehatan, untuk bisa memperkuat para mahasiswa, akademisi terhadap program-program JKN,” tuturnya.

“Termasuk juga tadi kalau ada informasi-informasi yang tidak tepat sampai di masyarakat. Karena saat ini banyak sekali informasi hoax yang beredar,” sambungnya.

Ia menyebut, BPJS Kesehatan sebetulnya dalam konsep pentahelix mengajak berbagai kalangan baik itu media masa, termasuk juga akademisi, ke depan juga mungkin dengan kalangan musisi, atlet, dan lain-lain.

“Kami akan masuk kepada seluruh segmen, karena kalau bicara jaminan kesehatan itu harus mudah, cepat, setarah, harus menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Artinya tidak ada sekat pada siapapun dan termasuk hari ini,” terangnya.

Ia menyebut, kolaborasi yang dibangun ini tidak hanya dengan Universitas Indonesia (UI) saja. Tetapi, dengan seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta.