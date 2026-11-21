jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Peringatan Hari Ayah tidak hanya diisi dengan ungkapan kasih sayang.

Rumah Yatim bersama MyFundAction mengajak anak-anak yatim dan para donatur melakukan aksi penghijauan dengan menanam 1.000 pohon di Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan bertajuk Jejak Kasih Ayah itu melibatkan anak-anak yatim, donatur, serta masyarakat di kawasan Desa Leuwiliang dan Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka.

Selain mendukung pemulihan kawasan hijau, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi anak-anak yatim untuk mengenal pentingnya menjaga lingkungan dan terlibat langsung dalam upaya pelestarian alam.

Penanaman pohon dipilih karena manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kepedulian terhadap kerusakan hutan dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Direktur Sosialisasi dan Penghimpunan Rumah Yatim, Sani Ramdani, mengatakan kegiatan itu ingin memperluas makna kepedulian.

Kasih sayang, menurut dia, tidak hanya diwujudkan melalui bantuan kepada sesama, tetapi juga melalui tindakan nyata menjaga alam.

"Kasih sayang dapat diwujudkan dalam banyak bentuk. Ada anak-anak yang menanam pohon sebagai simbol harapan masa depan, ada donatur yang menghadirkan kepedulian layaknya sosok ayah, dan ada tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan," ujar Sani.