jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta, dengan kenaikan sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dari tahun sebelumnya.

Menurutnya, ini merupakan jalan tengah antara kepentingan buruh dan pengusaha.

Orang nomor satu di Jawa Barat ini menjelaskan, penetapan UMP harus melihat kondisi setiap daerah. Karena besaran upah minimum di Jawa Barat masih berbeda cukup jauh.

Ada daerah yang upah minimumnya hampir Rp6 juta, namun ada juga yang masih di kisaran Rp2 juta.

"Kami memahami, bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda. Pada 2026, UMK tertinggi adalah Kota Bekasi dengan nilai Rp5,9 juta, hampir Rp6 juta. Kemudian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan seterusnya,” tutur Dedi, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Sementara, UMK terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp2,33 juta. Kabupaten Pangandaran juga masih berada di kisaran Rp2,3 juta, disusul Kabupaten Kuningan sekitar Rp2,4 juta.

"Artinya, ada disparitas. Ada daerah yang upahnya sangat tinggi, tetapi ada juga yang sangat rendah," ungkapnya.

Dirinya menuturkan,UMP Rp3 juta tidak banyak berpengaruh bagi daerah yang sudah memiliki UMK di atas angka tersebut.