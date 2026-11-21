jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah menyiapkan portal digital untuk menampung aspirasi, dan keberatan masyarakat terkait revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Portal yang direncanakan bernama Menata Depok tersebut diharapkan dapat membuka ruang partisipasi warga dalam proses penataan ruang Kota Depok.

Kepala Dinas PUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan, portal tersebut dikembangkan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan masukan, khususnya mengenai status lahan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan zonasi dalam peta tata ruang.

“Kami ingin proses revisi RTRW ini berjalan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mengenai arah penataan ruang Kota Depok ke depan,” ucap Yodi dikutip Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberatan masyarakat terhadap lahan milik mereka yang masuk dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Nantinya, warga dapat menyampaikan informasi kepemilikan tanah beserta dokumen pendukung melalui portal tersebut.

“Misalnya, masyarakat yang memiliki tanah tetapi lahannya masuk dalam zona RTH, dapat mengakses portal, menggambarkan batas bidang tanah dalam bentuk poligon, serta memasukkan informasi mengenai status kepemilikan tanah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan informasi yang dapat disampaikan meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM), tahun penerbitan sertifikat, hingga dokumen pendukung lainnya.