jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai mempersiapkan pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial (bansos), yang direncanakan pemerintah pusat mulai berjalan pada 2027.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemutakhiran data penerima agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Sebagai tahap persiapan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang selama ini rutin menerima bantuan sosial.

Pendataan juga terbuka bagi masyarakat yang belum terdaftar, baik melalui agen Perlinsos maupun secara mandiri.

Kepala Dinsos Kota Depok Utang Wardaya mengatakan, pendataan ini memiliki dua sasaran utama, yaitu masyarakat rutin menerima bansos dan masyarakat yang belum terdaftar, tetapi layak diusulkan sebagai penerima bantuan.

“Masyarakat dapat langsung melakukan pendataan secara mandiri melalui laman perlinsos.kemensos.go.id atau melalui agen Perlinsos yang tersedia,” ucap Utang dikutip Sabtu (21/11/2026).

Utang menuturkan, keterlibatan agen diperlukan untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital.

Misalnya, masyarakat lanjut usia (lansia), warga yang tidak memiliki telepon genggam, atau yang belum terbiasa menggunakan layanan daring.