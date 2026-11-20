jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengajak berbagai unsur masyarakat di tingkat wilayah untuk berperan aktif dalam mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Langkah ini dilakukan guna mendukung pendataan dan pemutakhiran data calon penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos), Pemkot Depok mendorong RT-RW, tokoh masyarakat, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta unsur lainnya untuk menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

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Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.9/782/Dinsos/2026 tentang Percepatan Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Depok.

Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya mengatakan, pelibatan berbagai unsur di wilayah diperlukan untuk memaksimalkan proses pendataan dan pemutakhiran data masyarakat calon penerima bansos.

“Setiap unsur di wilayah dioptimalkan untuk berpartisipasi aktif dan mendukung penuh sebagai agen guna membantu proses pendataan,” kata Utang.

Menurutnya, keberadaan agen Perlinsos dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital, khususnya saat menjalani proses pendataan bantuan sosial.

Dengan adanya pendampingan dari unsur masyarakat dan petugas di wilayah, warga diharapkan dapat lebih mudah mengikuti proses pendataan yang dilakukan secara digital.