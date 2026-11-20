jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabar duka datang dari ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Seorang atlet selam asal Kabupaten Bekasi, Muhammad Ryan Najwan Muttaqin, meninggal dunia saat mengikuti pertandingan di Pantai Tirtamaya, Kabupaten Indramayu pada Kamis (19/11/2026).

Ryan meninggal dunia setelah mengalami insiden saat bertanding pada nomor Fin Swin 3.000 meter.

Berdasarkan informasi awal tim kesehatan yang bertugas, Ryan sempat mengalami kelelahan hingga keluar dari jalur perlombaan.

Tim rescue yang melakukan pemantauan kemudian meminta Ryan kembali ke jalur pertandingan. Namun, setelah melihat kondisi atlet tersebut, tim rescue mengarahkannya untuk memutar balik menuju titik awal.

Saat melakukan manuver putar balik, Ryan diduga mengalami benturan dengan atlet lain, kemungkinan pada bagian kepala.

Baca Juga: 19 Ribu Anak di Depok Belum Mengikuti PAUD atau TK

Benturan tersebut diduga membuat Ryan mengalami penurunan kesadaran hingga tidak sadarkan diri. Tim rescue kemudian segera mengevakuasinya menuju daratan.

Sekitar pukul 11.05 WIB, Ryan tiba di daratan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat itu, tim dokter juga tengah menangani sejumlah atlet lain yang mengalami kelelahan setelah bertanding.