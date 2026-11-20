jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri mendorong peningkatan partisipasi anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) guna mendukung program wajib belajar 13 tahun.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bunda PAUD Kota Depok, sekitar 19 ribu anak di Depok belum mengikuti pendidikan pada jenjang PAUD maupun TK.

Supian mengatakan, sebagian anak yang belum terdaftar di lembaga PAUD atau TK diketahui mengikuti kegiatan belajar melalui lembaga les maupun pendidikan lainnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini.

“Saya diskusi dengan Bunda PAUD, informasinya ada kurang lebih 19 ribu anak Depok yang tidak sekolah di PAUD atau TK. Padahal saat ini, pendidikan minimal 13 tahun itu wajib,” kata Supian Suri.

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini adalah membina lembaga-lembaga les agar memiliki legalitas sebagai satuan pendidikan PAUD.

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Pembinaan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya agar lembaga pendidikan yang selama ini menjadi tempat belajar anak turut mendukung penyelenggaraan pendidikan usia dini sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain aspek legalitas, pemerintah juga perlu memberikan pemahaman kepada pengelola lembaga mengenai pentingnya pendidikan PAUD sebagai bagian dari tahapan perkembangan anak.