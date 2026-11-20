jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 250 personel gabungan disiapkan Polres Metro Depok untuk mengamankan pelaksanaan penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Acara penutupan dijadwalkan berlangsung di Stadion Merpati, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (20/11/2026), mulai pukul 19.00 WIB.

Pengamanan akan difokuskan pada area stadion, termasuk bagian dalam dan luar tribun, serta pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan.

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Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Metro Depok, AKP Sally Muskitta, mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana pengamanan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

“Kami dari Polres Metro Depok sudah menyiapkan rencana pengamanan. Pertama, pengamanan kegiatan dengan menempatkan anggota di dalam dan luar tribun,” ujarnya.

Selain pengamanan kegiatan, personel juga akan bertugas mengatur lalu lintas di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan.

“Kedua, pengamanan arus lalu lintas agar kegiatan berjalan aman dan lancar,” sambungnya.

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