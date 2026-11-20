jabar.jpnn.com, BEKASI - Adira Finance menghadirkan Adira Expo Semarak Promo HUT ke-36 di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 25–29 November 2026.

Kegiatan tersebut akan berlangsung di Lapangan Padurenan, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, dengan menghadirkan beragam penawaran pembiayaan, program apresiasi pelanggan, serta aktivitas hiburan bagi masyarakat.

Mengusung tema “Melangkah Bersama, Lebih Bermakna”, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-36 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Melalui Adira Expo, perusahaan berupaya mempererat hubungan dengan pelanggan, mitra, dan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai solusi finansial yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Adira Expo di Bekasi menghadirkan beragam pilihan pembiayaan, mulai dari kendaraan bermotor hingga pembiayaan multiguna dengan jaminan BPKB.

Pengunjung juga berkesempatan memperoleh sejumlah penawaran khusus selama acara berlangsung.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Karena itu, melalui Adira Expo, kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat di Kota Bekasi untuk mengenal lebih dekat berbagai solusi pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan mereka, baik untuk kepemilikan kendaraan maupun kebutuhan lainnya. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang interaksi yang semakin mendekatkan Adira Finance dengan Sahabat di Kota Bekasi,” Head of Branch Adira Bekasi 1 Grandmall, Afdalul Rifki pada Jumat (20/11).

Tawarkan Promo Pembiayaan dan Cashback Adirapoin