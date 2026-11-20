jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Jumat, 20 November 2026, tercatat sebesar Rp 2.500.000 per gram untuk harga dasar.

Adapun harga setelah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp 2.506.250 per gram.

Berdasarkan daftar harga emas dan perak yang diperbarui pada Jumat, 20 November 2026 pukul 09.58 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas dapat menjadi pertimbangan masyarakat yang ingin membeli logam mulia untuk investasi maupun sebagai aset simpanan.

Namun, calon pembeli perlu memperhatikan harga dasar dan harga setelah pajak yang tercantum dalam daftar.

Daftar Harga Emas Batangan Terbaru 20 November 2026

Berikut rincian harga emas batangan berdasarkan berat, termasuk harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp 1.300.000 | setelah pajak Rp 1.303.250