jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal pada Jumat, 20 November 2026.

Hujan berpotensi turun di sejumlah wilayah sejak pagi hingga malam hari, dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Bogor pada siang dan sore.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Jumat, 20 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 21 November 2026 pukul 07.00 WIB, masyarakat di Jabodetabek diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Hujan Berpotensi Turun Sejak Pagi

Pada Jumat pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Bogor.

Sementara itu, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat