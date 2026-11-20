jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Jumat, 20 November 2026.

Hujan berpotensi terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari, dengan sejumlah wilayah berpeluang mengalami hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di berbagai daerah.

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Terjadi pada Siang dan Sore Hari

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Majalengka, serta Kuningan.