jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelajahi destinasi wisata dengan perjalanan darat atau road trip bisa menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman berbeda.

Bukan sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan ini justru memberikan kesempatan untuk menemukan keindahan yang mungkin terlewat jika hanya berfokus pada destinasi utama.

Sepanjang perjalanan, wisatawan bisa menikmati panorama alam, singgah di kota-kota kecil yang menawan, mencicipi kuliner khas daerah, hingga menjelajahi peninggalan sejarah yang menyimpan cerita panjang.

Pengalaman semacam itu menjadi salah satu tren perjalanan yang disoroti dalam Booking.com Travel Predictions 2026.

Semangat spontanitas, keinginan menemukan destinasi baru, serta pengalaman bersama teman perjalanan turut membentuk cara wisatawan menikmati perjalanan darat.

Salah satu kawasan yang menarik untuk dijelajahi dengan cara tersebut ialah pesisir Aegea di Turki.

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Kawasan ini menawarkan perpaduan lanskap yang memikat, mulai dari pantai berair biru toska, desa-desa tradisional, kota pesisir yang penuh pesona, hingga situs bersejarah berusia ribuan tahun.

Perjalanan menyusuri pesisir Aegea pun bisa menjadi petualangan panjang yang tak hanya menawarkan pemandangan indah, tetapi juga pengalaman budaya dan kuliner yang berkesan.