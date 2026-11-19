jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Menyusuri hutan, menikmati suasana pepohonan, berjalan di atas jembatan gantung, hingga mengenal kekayaan budaya dalam satu kawasan wisata menjadi pengalaman yang ditawarkan EIGER Nature di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Destinasi ekowisata ini resmi dibuka untuk umum dengan mengusung konsep The Place of Meaningful Adventure.

Pengunjung tidak hanya diajak menikmati keindahan alam, tetapi juga mengenal lingkungan, budaya, dan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem.

Di antara berbagai atraksi yang disiapkan, Patali Marga menjadi salah satu daya tarik utama.

Jembatan gantung sepanjang 543 meter ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman melintasi kawasan alam sekaligus membawa filosofi tentang silaturahmi dan hubungan antarmanusia.

Pengalaman bertualang juga dapat dinikmati melalui Tree House & Net Adventure, yang menawarkan aktivitas di antara pepohonan hutan pinus.

Pengunjung yang ingin menikmati suasana alam dengan lebih santai dapat menjelajahi Nature Walk, sedangkan Forest Trekking menghadirkan pengalaman berjalan menyusuri kawasan hutan untuk mengenal ekosistem di sekitarnya.

Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, EIGER Nature menyediakan Playscape, area bermain yang dirancang untuk menghadirkan aktivitas rekreasi.