jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Agung, Kecamatan Sukmajaya, Kamis (19/11/26).

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony mengatakan, sidak pasar kali ini bertujuan mengecek harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok penting (Bapokting) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Terlihat Kapolres bersama Wali Kota Depok dan tim pemantauan secara langsung terhadap harga sejumlah komoditas bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, cabai dan lainnya.

“Kami turun hari ini ke pasar untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga dan menjaga stabilitas ketersediaan Bapokting menjelang Nataru,” ucapnya.

Selain memantau harga dan ketersediaan stok, tim juga memastikan tidak ada praktik penimbunan barang yang dapat memicu kenaikan harga.

Pasalnya, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), harga sejumlah komoditas di pasar kerap mengalami kenaikan tidak wajar di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Melalui koordinasi dan sinergi lintas instansi, Polres Metro Depok berharap stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Depok dapat terus terjaga.

Polres Metro Depok bersama Pemkot Depok berkomitmen terus melakukan pemantauan dan pengawasan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.