jabar.jpnn.com, BOGOR - Puluhan anggota Perkumpulan Perhimpunan Pejuang Sejahtera Bersama (PP-PSB) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Jalan Djuanda Nomor 6, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (19/11/2026).

Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) terkait belum terealisasinya penyerahan aset restitusi kepada paguyuban yang disebut telah ditetapkan oleh Kejari Kota Bogor.

Perwakilan PP-PSB diterima langsung oleh Kepala Kejari Kota Bogor, Agus Wirawan Eko Saputro, bersama jajaran di aula kantor kejaksaan. Pertemuan dan penyampaian aspirasi berlangsung hingga sore hari.

Ketua PP-PSB, Nirwana Oktavia Sinaga, meminta Kejari Kota Bogor segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, khususnya terkait penyerahan aset restitusi kepada paguyuban yang ditunjuk.

Menurut Nirwana, aset yang menjadi hak para korban seharusnya segera diserahkan tanpa penundaan yang dinilai tidak diperlukan.

"Ini adalah hak dari 2.356 orang yang sudah LP, tidak ada di sini kepemilikan daripada non-LP. Jadi jangan membuat semacam alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Putusan pengadilan itu sudah sah. Jadi itu yang harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor. Dan mereka tidak boleh menahan aset kepemilikan dari para korban," ungkap Nirwana kepada wartawan seusai aksi.

PP-PSB Minta Penyerahan Aset Dilakukan Transparan

Nirwana mengatakan, pihaknya berharap Kejari Kota Bogor dapat menjalankan putusan pengadilan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.