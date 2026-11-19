jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI) berinisial AR meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 12 sebuah apartemen di kawasan Pondok Cina (Pocin), Kecamatan Beji, Kota Depok, Rabu (18/11/2026).

Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab dan kronologi peristiwa tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra Kurniawan, membenarkan bahwa korban merupakan mahasiswi FKG UI.

"Iya (mahasiswi) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)," ujar Hendra.

Namun, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penyebab kematian korban.

"Masih dalam penyelidikan terkait penyebabnya," tutur Hendra.

UI Sampaikan Dukacita

Universitas Indonesia menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya AR.