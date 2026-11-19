jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sejumlah warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berharap kepolisian dapat menuntaskan persoalan sengketa pertanahan di kawasan Sentul.

Harapan tersebut muncul setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan yang dilaporkan mengalami sengketa.

Peninjauan dilakukan pada Rabu (18/11/2026) terhadap lahan yang diklaim milik Ozzy Sudiro, pemilik Palemboko Camping Ground.

Ia melaporkan dugaan penyerobotan tanah seluas 4,5 hektare yang disebut melibatkan PT Sentul City Tbk.

Ozzy mengaku lahan miliknya kini dipasangi plang yang mencantumkan klaim kepemilikan pihak perusahaan.

Selain itu, ia menyebut terdapat aktivitas pengurukan tanah atau cut and fill serta pembangunan di atas lahan yang dipersengketakan.

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"Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat," ungkap Ozzy, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi saat penyidik melakukan pengecekan, aktivitas pembangunan masih berlangsung.