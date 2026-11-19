jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ancaman banjir dan tanah longsor membayangi jutaan warga Jawa Barat.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat periode 2022-2026, sebanyak 15,24 juta jiwa berpotensi terdampak banjir, sedangkan 6,13 juta jiwa lainnya terancam tanah longsor.

Menghadapi tingginya risiko tersebut, Kapolda Jabar Irjen Hengki menginstruksikan seluruh jajarannya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, Kesiapan personel, kelayakan peralatan penyelamatan, hingga koordinasi lintas instansi menjadi perhatian utama.

Penegasan itu disampaikan Hengki saat memimpin Apel Siaga Tanggap Bencana di wilayah hukum Polda Jabar, Kamis (19/11/2026).

Apel gabungan tersebut digelar untuk memastikan seluruh unsur terkait mampu bergerak cepat dan terkoordinasi ketika bencana terjadi.

Ancaman bencana di Jawa Barat memang tidak bisa dianggap enteng. Seluruh 27 kabupaten dan kota di provinsi ini masuk kategori risiko tinggi terhadap cuaca ekstrem.

Secara terperinci, sebanyak 16 kabupaten memiliki risiko tinggi tanah longsor, 14 kabupaten menghadapi ancaman banjir bandang, dan delapan kabupaten masuk kategori risiko tinggi banjir.

Karakter ancaman yang berlapis ini mencakup kawasan permukiman padat, daerah aliran sungai, lereng perbukitan, hingga wilayah pesisir yang membutuhkan pendekatan mitigasi berbeda-beda.