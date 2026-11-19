jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka bakal dikembangkan menjadi kawasan industri pesawat generasi baru.

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) menggandeng PT Vela Prima Nusantara untuk merealisasikan proyek senilai Rp1,5 triliun tersebut.

Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2026 di Kota Bandung, Kamis (19/11/2026), itu mencakup pembangunan hanggar dan pengembangan pesawat Vela Alpha.

Proyek tersebut menjadi salah satu upaya mengubah fungsi kawasan Kertajati.

Tidak hanya sebagai tempat aktivitas penerbangan, kawasan bandara juga diarahkan menjadi pusat manufaktur dan industri pendukung kedirgantaraan.

Direktur Utama BIJB Ronald Sinaga mengatakan, pengembangan industri aviasi merupakan bagian dari strategi membangun ekosistem ekonomi baru di Kertajati.

"Kami ingin mengembangkan industri aviasi, sehingga segala ekosistem terkaitnya akan kita bangun," ujar Ronald di Kota Bandung.

Menurutnya, Kertajati Aerospace Park menjadi salah satu kawasan yang dipersiapkan BIJB untuk menarik investasi dan mengembangkan industri penerbangan terintegrasi.