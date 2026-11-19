jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jawa Barat terus memperkuat daya tarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Melalui gelaran West Java Investment Summit (WJIS) 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia menawarkan 135 proyek investasi dengan total nilai mencapai Rp366,43 triliun kepada calon investor dalam dan luar negeri.

Kepala Perwakilan BI Jabar Junanto Herdiawan mengatakan investasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kinerja ekonomi Jawa Barat.

Terlebih, pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada triwulan III 2026 tercatat mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami mengapresiasi Pemprov Jabar melalui DPMPTSP yang terus mendorong investasi di Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan III cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari nasional, yaitu 5,89 persen. Salah satu pendorongnya yang kami lihat adalah investasi. Artinya, investasi mulai masuk ke Jawa Barat," kata Junanto di sela-sela WJIS 2026 di Trans Convention Center, Bandung, Kamis (19/11/2026).

Menurut Junanto, momentum pertumbuhan tersebut perlu dijaga melalui penguatan sejumlah sektor strategis. Ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor manufaktur secara berkelanjutan, serta penguatan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan.

Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga daya saing Jawa Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan industri nasional.

Dalam WJIS tahun ini, terdapat 135 proyek yang ditawarkan dengan nilai investasi mencapai Rp366,43 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 proyek berstatus ready to offer atau siap ditawarkan kepada investor dengan nilai Rp117,89 triliun.