jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Calon pelamar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 perlu mulai mempersiapkan dokumen administrasi sebelum proses pendaftaran dibuka.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah penggunaan meterai elektronik atau e-Meterai pada dokumen digital sesuai persyaratan instansi yang dilamar.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebelumnya menginformasikan rencana pembukaan rekrutmen CASN pada November 2026 melalui siaran pers Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 tertanggal 6 November 2026.

Dalam proses seleksi administrasi, kelengkapan dokumen menjadi salah satu hal penting yang harus dipersiapkan pelamar.

Karena itu, calon peserta perlu memahami cara mendapatkan sekaligus membubuhkan e-Meterai dengan benar.

e-Meterai merupakan meterai elektronik yang digunakan pada dokumen berformat digital. Fungsinya sama seperti meterai tempel, tetapi proses pembubuhannya dilakukan secara elektronik tanpa harus mencetak dokumen terlebih dahulu.

Mengutip informasi Peruri, e-Meterai dilengkapi ciri khusus yang mengandung unsur pengamanan sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah.

Adapun untuk menghindari persoalan keaslian dan keabsahan dokumen, pembelian e-Meterai sebaiknya dilakukan melalui penyedia resmi.