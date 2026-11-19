jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan BisKita Koridor 2 dengan rute Terminal Depok-Bojongsari berpotensi digratiskan pada awal operasional.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok masih mengkaji penetapan tarif untuk layanan transportasi umum yang direncanakan melintasi kawasan Sawangan hingga Bojongsari tersebut.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Andri Ramdani, mengatakan peluncuran BisKita Koridor 2 ditargetkan berlangsung pada Desember 2026 atau paling lambat Januari 2027, setelah seluruh persiapan dilakukan secara matang.

"Untuk masalah tarif BisKita Koridor 2 masih kami kaji ya, kemungkinan bisa Rp 0 atau gratis jika sudah dilaunching pada bulan Desember 2026 atau Januari 2027," ucap Andri.

Dengan demikian, tarif gratis masih menjadi opsi yang dipertimbangkan dan belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah.

BisKita Koridor 2 Siapkan Delapan Bus

Dishub Depok telah merencanakan pengoperasian delapan unit bus untuk melayani Koridor 2.

Selain itu, satu unit bus cadangan juga disiapkan untuk mendukung kelancaran operasional.