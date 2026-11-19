jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasang target investasi Jawa Barat mencapai Rp314 triliun pada 2027.

Adapun untuk mengejar angka tersebut, Pemprov Jabar mulai menawarkan 135 proyek potensial dengan nilai investasi mencapai Rp336 triliun melalui West Java Investment Summit (WJIS) 2026.

Target investasi tahun depan itu meningkat dibandingkan sasaran 2026 sebesar Rp291 triliun.

Dedi berharap, peningkatan penanaman modal tidak hanya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Dedi, investasi harus mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat daya beli masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengejar besarnya angka investasi yang masuk.

"Tujuan utama kita adalah kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui masuknya investasi," ujar Dedi dalam WJIS 2026 di Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Dia meminta investasi diarahkan pada penguatan industri manufaktur dan hilirisasi.