jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Kamis, 19 November 2026, tercatat sebesar Rp 2.511.000 per gram.

Sementara itu, harga emas setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp 2.517.278 per gram.

Berdasarkan daftar harga terbaru yang diperbarui pada Kamis, 19 November 2026 pukul 09.04 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin membeli logam mulia untuk investasi maupun sebagai aset simpanan.

Selain emas, daftar harga terbaru juga mencakup perak batangan dengan ukuran 250 gram dan 500 gram.

Harga perak yang tercantum telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Terbaru 19 November 2026

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah dikenakan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.