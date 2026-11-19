jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok jika permohonan pelarangan rokok elektrik dikabulkan.

Menurut Saldi, pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pelarangan rokok elektronik tanpa menjelaskan langkah pengendalian terhadap rokok konvensional yang selama ini juga menjadi persoalan kesehatan masyarakat.

Pertanyaan itu disampaikan Saldi dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026, dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah di Gedung MK, Selasa (17/11/2026).

Saldi mengingatkan bahwa rokok konvensional juga mendapat penolakan dari sebagian kelompok masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kebijakan pengendalian terhadap produk tersebut apabila rokok elektrik justru dilarang.

"Nah karena itu, apa yang harus dilakukan untuk rokok konvensional ini, sehingga, kemudian kalau misalnya rokok nonkonvensional dilarang, kita juga kan harus melakukan pengendalian terhadap rokok konvensional," ujar Saldi.

Dia juga menyinggung dinamika pengaturan tembakau dalam proses pembentukan undang-undang kesehatan sebelumnya.

Menurut Saldi, perubahan ketentuan mengenai tembakau dalam proses legislasi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan bisnis yang turut memengaruhi kebijakan.