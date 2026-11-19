jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi diguyur hujan pada Kamis, 19 November 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada siang hingga sore hari.

Masyarakat di wilayah Jabodetabek juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Kamis, 19 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 20 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan berpotensi turun di sejumlah wilayah sejak pagi hingga malam hari, dengan intensitas yang bervariasi.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Pagi Hari

Pada Kamis pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.