Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Lebat
jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Kamis, 19 November 2026.
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.
Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, potensi hujan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, mulai dari Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Bandung, hingga wilayah Priangan Timur.
Baca Juga:
Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.
Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.
Potensi hujan dengan intensitas serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.
Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Siang hingga Sore
Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan meluas ke sejumlah wilayah Jawa Barat.
BMKG memprakirakan hujan ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Jawa Barat pada 19 November 2026. Waspada petir dan angin kencang siang hingga malam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News