jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Kamis, 19 November 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, potensi hujan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, mulai dari Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Bandung, hingga wilayah Priangan Timur.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Potensi hujan dengan intensitas serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Siang hingga Sore

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan meluas ke sejumlah wilayah Jawa Barat.