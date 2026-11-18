jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) meneken perjanjian pembelian hasil mitigasi karbon atau Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) dalam ajang Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu perjanjian karbon terbesar di dunia dalam kerangka kemitraan Indonesia-Norwegia berdasarkan Article 6.2 Paris Agreement.

Program ini menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida (CO?).

Penandatanganan MOPA pada Rabu (11/11/2026) itu menjadi yang pertama di Indonesia.

Melalui kesepakatan tersebut, PLN dan GGGI akan mendorong pemanfaatan pembiayaan karbon internasional untuk mendukung pembangunan pembangkit energi terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, kerja sama tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat realisasi proyek energi bersih di Indonesia.

Menurut dia, tantangan transisi energi bukan hanya terletak pada penyediaan teknologi, tetapi juga bagaimana memastikan proyek memiliki dukungan investasi dan pembiayaan yang memadai.

“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata,” kata Suroso dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (18/11/2026).