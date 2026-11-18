jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar menempatkan keandalan pasokan listrik dan peningkatan pelayanan pelanggan sebagai prioritas, dalam memimpin perusahaan negara tersebut.

Berbekal pengalaman hampir 30 tahun di lingkungan PLN, Suroso kini mendapat mandat untuk memperkuat transformasi perusahaan sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi.

Suroso resmi dipercaya memimpin PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026.

Penunjukan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi tantangan sektor ketenagalistrikan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya ialah gangguan pasokan listrik dan penanganan pengaduan pelanggan.

Dalam momentum Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 pada 27 Oktober 2026, Suroso menginstruksikan jajarannya menjalankan tiga langkah pembenahan.

Pertama, memetakan wilayah yang mengalami gangguan listrik berulang melalui pemeriksaan teknis dan penilaian risiko jaringan.

Kedua, memperkuat kesiapan pemulihan pasokan dengan memastikan ketersediaan personel, peralatan, material, serta koordinasi antarunit.