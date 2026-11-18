jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua unit sepeda motor Yamaha NMAX Neo Standard menjadi hadiah yang diperebutkan pengemudi inDrive di Bandung.

Adapun untuk mendapatkannya, para pengemudi harus bersaing menyelesaikan perjalanan sebanyak-banyaknya selama empat pekan.

Kompetisi bertajuk inDrive Top Driver Program itu berlangsung mulai 16 November hingga 13 Desember 2026.

Pesertanya merupakan pengemudi mobil dan motor, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.

Mekanismenya, setiap perjalanan yang berhasil diselesaikan dihitung sebagai satu poin.

Pengemudi dengan akumulasi perjalanan terbanyak selama periode kompetisi berhak mendapatkan hadiah utama.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan, program tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap para pengemudi yang selama ini menjadi bagian penting dari layanan inDrive.

"Para pengemudi merupakan bagian penting dari perjalanan inDrive di Indonesia. Kami memahami bahwa setiap perjalanan yang mereka selesaikan membutuhkan waktu, tenaga, dan dedikasi," kata Rio dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (18/11/2026).