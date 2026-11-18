jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan insentif bagi kendaraan yang tertimpa pohon tumbang.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemberian insentif tersebut mempertimbangkan lokasi kejadian, terutama apakah pohon tumbang berada di lahan pribadi atau kawasan milik Pemerintah Kota Bandung.

"Namun, pemerintah kota juga memiliki skema semacam insentif bagi masyarakat yang menjadi korban pohon tumbang di lahan atau kawasan milik Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Bandung, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengajukan insentif dapat terlebih dahulu membuat laporan kepolisian.

Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung untuk diproses lebih lanjut.

"Silakan membuat laporan kepolisian terlebih dahulu, kemudian laporan tersebut dibawa ke DPKP," ujarnya.

Sebelumnya, dua mobil tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/11) sore.

Pohon setinggi sekitar 15 meter tumbang ke arah jalan menuju Laswi hingga menutup akses kendaraan dan menyebabkan arus lalu lintas sempat terhenti.