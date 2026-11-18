jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson memperkuat lini printer EcoTank dengan menghadirkan tiga model generasi terbaru, yakni L3311, L3351, dan L5391.

Ketiga printer tersebut dijadwalkan tersedia di Indonesia mulai Desember 2026 dengan sejumlah pembaruan pada desain, sistem pengisian tinta, daya tahan, dan konektivitas.

Dalam keterangan resminya, Epson menyebut generasi terbaru EcoTank dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencetakan di rumah maupun usaha kecil dan menengah (UKM).

Pembaruan yang ditawarkan mencakup desain bodi hingga 20 persen lebih ringkas dibandingkan model sebelumnya serta sistem pengisian tinta yang lebih praktis.

Kehadiran ketiga model ini juga melanjutkan pengembangan lini EcoTank yang secara global telah terjual lebih dari 100 juta unit.

Epson mengklaim inovasi terbaru tersebut dapat membantu pengguna mengoptimalkan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas.

Desain lebih ringkas dan pengisian tinta praktis

Salah satu pembaruan pada printer EcoTank generasi terbaru terletak pada desain tangki tinta yang terintegrasi dengan bodi perangkat.