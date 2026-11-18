jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).

Pemerintah masih membahas sejumlah alternatif lahan untuk pembangunan sekolah tersebut, termasuk lokasi di wilayah Jakarta dan Depok.

Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat menghadiri Summit dan Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (18/11/2026).

Menurut Gus Ipul, pembahasan mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan melalui koordinasi dengan Rektor UI dan Gubernur DKI Jakarta.

Penentuan lokasi juga akan diserahkan kepada Presiden melalui mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Terlebih, pemerintah mengharapkan gedung permanen sekolah tersebut dapat menampung lebih dari 3.000 siswa.

“Tidak mudah untuk mencari lahan ya, apalagi di kota-kota seperti Jakarta. Apalagi diharapkan nanti gedung permanen ini bisa menampung lebih dari 3.000 siswa,” kata Gus Ipul.