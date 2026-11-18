jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membeli lahan bekas tambang galian C ilegal yang banyak ditemukan di Kabupaten Majalengka.

Pemprov Jabar akan membeli lahan bekas galian milik warga untuk dijadikan kawasan konservasi.

Langkah tersebut disiapkan setelah Pemprov Jabar menertibkan puluhan titik tambang ilegal di Majalengka. Bahkan, dalam dua hari terakhir, sekitar 40 titik pertambangan liar dilaporkan telah ditertibkan.

Dedi mengatakan, penanganan tambang ilegal milik perorangan memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, para penambang kerap berdalih bahwa lahan yang digarap merupakan tanah milik pribadi.

"Sebenarnya nanganin yang susah tuh yang kecil-kecil, karena sifatnya kan perorangan ya. Kalau yang perusahaan besar tuh nggak ada yang berani, begitu ditutup mereka nggak mau lagi operasi lagi," kata Dedi di Bandung, Rabu (18/11/2026).

Oknum penambang ilegal perorangan ini, kata dia, banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Jabar termasuk di Kabupaten Majalengka. Di mana Pemprov Jabar sudah menertibkan 18 ditik tambang ilegal dalam satu hari kemarin.

"Majalengka sekarang justru yang banyak. Majalengka yang kemarin tertibkan dalam malam ini 18 titik dengan, ya mungkin sekitar 40 yang dalam dua hari ini ditertibkan," jelas dia.

Dia mengungkapkan, solusi yang kini tengah direncanakan yaitu membeli semua lahan bekas tambang liar tersebut kemudian dilakukan penghijauan dengan ditanami pohon dan tanaman yang sesuai hingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.