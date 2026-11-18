jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) melaksanakan inspeksi terhadap 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemeriksaan berlangsung pada 16–25 November 2026 sebagai upaya memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.

Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Chandra Rahmansyah, mengatakan inspeksi melibatkan sejumlah perangkat daerah.

Pemerintah juga mengikutsertakan camat, lurah, dan puskesmas agar pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dan selesai sesuai jadwal.

“Kami juga libatkan camat, lurah, dan puskesmas untuk bersama-sama melakukan inspeksi ini. Sehingga waktu pelaksanaan tidak terlalu lama,” ucap Chandra.

Pemeriksaan dilakukan ketika SPPG beroperasi, yakni mulai pukul 20.00 hingga 07.00 WIB. Setiap tim bertugas memeriksa dan menilai kondisi SPPG berdasarkan 14 indikator yang telah ditetapkan.

Menurut Chandra, inspeksi tersebut tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian operasional, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan dan perbaikan terhadap SPPG yang beroperasi di Kota Depok.