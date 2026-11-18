jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 18 November 2026, tercatat sebesar Rp2.514.000 per gram.

Sementara itu, harga emas 1 gram setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.520.285.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pada Rabu (18/11/2026) pukul 08.38 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk ukuran terkecil, emas 0,5 gram dibanderol Rp1.307.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.310.268.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram tercatat memiliki harga dasar Rp12.345.000 atau Rp12.250.863 setelah pajak.

Adapun ukuran 10 gram dijual Rp24.635.000, dengan harga setelah pajak sebesar Rp24.696.588.

Untuk ukuran lebih besar, emas 100 gram memiliki harga dasar Rp245.612.000. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp246.226.030.

Adapun emas batangan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram tercatat memiliki harga dasar Rp2.454.600.000. Harga setelah pajak mencapai Rp2.460.736.500.