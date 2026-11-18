jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat pada Rabu, 18 November 2026.

Masyarakat juga diminta mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Rabu, 18 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 19 November 2026 pukul 07.00 WIB, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.

Sementara itu, hujan sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih berawan hingga berawan tebal. Namun, potensi hujan meningkat di sejumlah wilayah.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.