jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Rabu, 18 November 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca, potensi hujan meningkat pada siang hingga malam dan berlanjut hingga dini hari.

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun menjelang siang di sejumlah wilayah tersebut.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meningkat menjadi sedang hingga lebat.

Masyarakat di wilayah yang masuk dalam daftar prakiraan diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB dan dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah-wilayah tersebut.