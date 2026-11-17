jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pedagang pasar tradisional berpeluang menjadi pemasok resmi bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berencana menggandeng pedagang pasar yang telah terverifikasi (verified seller), asosiasi petani, dan peternak melalui aplikasi pembelian daring bernama Loka MBG.

Langkah ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pedagang tradisional sekaligus memperkuat rantai pasok bahan baku MBG.

Terlebih, pasar tradisional masih memiliki keunggulan dalam menyediakan berbagai komoditas segar di tengah tantangan penurunan daya beli masyarakat yang turut dirasakan pusat perbelanjaan modern.

Menurutnya, pasar tradisional masih memiliki daya saing kuat karena menyediakan produk segar (fresh) yang belum sepenuhnya dapat digantikan oleh platform belanja daring maupun pesaing lainnya.

"Sekarang ini pasar tradisional ramai karena barang fresh, misalnya sayur, buah, daging, ikan, dan lain sebagainya. Ini masih menjadi unggulan pasar tradisional," kata Sudaryono saat ditemui di Bandung, Selasa (17/11).

Selain mendorong renovasi dan revitalisasi pasar, BGN ingin melibatkan pedagang pasar sebagai verified seller atau pedagang terverifikasi.

Kriteria tersebut mencakup kejelasan profil pedagang, lokasi pasar tempat berjualan, jenis komoditas, serta jaminan mutu, kualitas, dan kuantitas barang yang dapat dipertanggungjawabkan.